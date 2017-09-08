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Суд оштрафовал «УГМК-Агро» на 200 тыс. рублей за нарушение требований промышленной безопасности
8 сентябрь 2017 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Сотрудники Уральского управления Ростехнадзора во время плановой проверки ООО «УГМК-Агро» обнаружили, что у предприятия нет экспертизы промышленной безопасности на здание аммиачно-холодильной установки. Об этом сообщается в отчете ведомства за I полугодие 2017 года.
По результатам проверки инспекторы составили в отношении компании протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Суд признал «УГМК-Агро» виновным и оштрафовал предприятие на 200 тыс. руб.
По результатам проверки инспекторы составили в отношении компании протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ «Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Суд признал «УГМК-Агро» виновным и оштрафовал предприятие на 200 тыс. руб.
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