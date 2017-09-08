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ФОМ: Треть россиян отмечают ухудшение в экономической ситуации в стране
8 сентябрь 2017 (17:30)
УрБК, Москва, 08.09.2017. Треть россиян (35%) считают экономическую ситуацию в стране плохой. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение».
Более половины россиян (53%) считают экономическую ситуацию в России удовлетворительной. 7% считают ее хорошей, а 5% — затруднились с ответом.
Кроме того, треть опрошенных (36%) не видит изменений в экономической ситуации в России, 34% отмечают ее ухудшение, 22% отмечают позитивные изменения, 8% не дали оценки.
Более половины россиян (53%) считают экономическую ситуацию в России удовлетворительной. 7% считают ее хорошей, а 5% — затруднились с ответом.
Кроме того, треть опрошенных (36%) не видит изменений в экономической ситуации в России, 34% отмечают ее ухудшение, 22% отмечают позитивные изменения, 8% не дали оценки.
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