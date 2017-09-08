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В Свердловской области в I полугодии на производстве погибли пять человек

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В I полугодии 2017 года в Свердловской области на производстве произошло 7 несчастных случаев (в I полугодии 2016 года — 10). Об этом говорится в отчете Уральского управления Ростехнадзора.



Из них пять несчастных случаев со смертельным исходом (в январе-июне 2016 года — 10). Общее число погибших составило пять человек (в январе-июне 2016 года — 11).



Несчастные случаи произошли на территории предприятий ВСМПО-АВИСМА, Уральская Свинцовая Компания, Серовский завод ферросплавов, Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг.

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