Новости дня

В Свердловской области в I полугодии на производстве погибли пять человек

8 сентябрь 2017 (17:11)

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В I полугодии 2017 года в Свердловской области на производстве произошло 7 несчастных случаев (в I полугодии 2016 года — 10). Об этом говорится в отчете Уральского управления Ростехнадзора.

Из них пять несчастных случаев со смертельным исходом (в январе-июне 2016 года — 10). Общее число погибших составило пять человек (в январе-июне 2016 года — 11).

Несчастные случаи произошли на территории предприятий ВСМПО-АВИСМА, Уральская Свинцовая Компания, Серовский завод ферросплавов, Уралмаш Нефтегазовое Оборудование Холдинг.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...