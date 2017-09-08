Бремя автокредитов

После почти двукратного сокращения рынка в 2015-2016 годах продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Екатеринбурге с начала 2017 года выросли почти на 20%. Этому способствуют и относительная стабильность валютного курса, и отложенный спрос. В то же время реальные доходы граждан не увеличиваются: по данным аналитиков, доля автомобилей, купленных в кредит, приблизилась к 50% и продолжает расти. Эксперты отмечают, что итогом всплеска активности потребителей на авторынке может стать увеличение их закредитованности, рост долговой нагрузки.По статистике агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», в I полугодии 2017 года в Екатеринбурге было продано 22 тыс. 274 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 19% выше показателя за аналогичный период 2016 года. В июле автомобильные дилеры города реализовали 3 тыс. 463 машины, что оказалось уже на 27% выше прошлогоднего показателя.«У нас наблюдается рост продаж: по некоторым брендам он достигает 15%. Положительная динамика наиболее выражена в средней ценовой категории автомобилей», — рассказали в одном из автосалонов уральской столицы.В то же время, как отметил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов, средняя цена на новые автомобили увеличилась с 2014 года на 45%. Если в начале кризиса дилеры сдерживали этот рост, то теперь по европейским брендам цены пришли в соответствие стоимости евро. Соответственно, возросла и доля автомобилей, приобретаемых в кредит.«Наибольший рост рынка происходит за счет «бюджетных» авто в ценовом диапазоне от 500 до 800 тыс. руб. Именно они дают объемы. При этом доля автомобилей, продаваемых в кредит, увеличилась почти до 50%, и динамика остается положительной. Причем банки стали активнее работать не только по новым машинам, но и по автомобилям с пробегом: риски здесь больше, но это дает выход на новых заемщиков», — пояснил эксперт на конференции «Авто.ру» в Екатеринбурге.Между тем закредитованность жителей уральской столицы и Свердловской области в целом и без того превышает среднее значение по России и вызывает опасения экспертов.Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам I полугодия 2017 года уровень кредитной нагрузки или показатель PTI (payment-to-income, обозначает соотношение размера ежемесячных кредитов по всем кредитам заемщика к уровню его дохода) в регионе составил 36%. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30-35%, по России он составляет 32%.«В Свердловской области свыше 257,8 тыс. человек имеют просрочку по кредитам более 90 дней. Это 15,4% от общего количества заемщиков. При этом средняя сумма просроченной задолженности на одного заемщика в регионе превышает 181,2 тыс. руб. Таким образом, совокупная задолженность свердловчан перед банками составляет 46,7 млрд руб.», — сообщают аналитики организации.По статистике ОКБ, в Свердловской области 14% получивших кредит заемщиков за последние 3 года задерживали оплаты по предыдущим займам до 30 дней. Эксперты опасаются, что, поскольку реальные доходы населения не растут, новые долговые обязательства, связанные с покупкой автомобилей, могут стать неподъемными для граждан.«В банковском секторе после 2014 года ситуация была не слишком благополучной. Поэтому финансовые организации вынуждены закрывать свои «дыры» и выдавать займы. Дальше все зависит от того, какие процессы будут происходить в экономике. Если негативные тенденции, в частности, безработица, продолжат расти, с выплатой этих автокредитов могут возникнуть проблемы», — полагает независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.Таким образом, увеличение объемов продаж новых автомобилей и связанный с ним рост автокредитования могут оказаться «палкой о двух концах». С одной стороны, эти факторы рассматриваются участниками бизнеса как первый шаг к выходу отрасли из кризиса. С другой — приводят к росту долговой нагрузки на граждан. Если реальные доходы свердловчан продолжат снижаться, успехи авторынка могут обернуться ростом просроченных долгов населения перед банками.