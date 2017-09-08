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Билеты на показ «Матильды» во Владивостоке раскупили менее чем за сутки

Билеты на первый в России эксклюзивный показ фильма «Матильда» Алексея Учителя раскупили менее чем за сутки. Об этом сообщает «Интерфакс».



Ленту можно будет увидеть 11 сентября во Владивостоке.



«Все билеты на сеанс уже раскуплены, хотя решение о показе кинокартины приняли буквально вчера», — сказали в сети кинотеатров «Иллюзион».



Картину покажут в четырех залах, всего в продаже было примерно 400 билетов. На время сеанса меры безопасности будут усилены.

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