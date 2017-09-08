Дайджест
На Солнце снова произошла мощная вспышка
8 сентябрь 2017 (17:05)
Накануне на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка. Об это сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.
Вспышке присвоен наивысший класс активности — Х.
6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка.
Вспышке присвоен наивысший класс активности — Х.
6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка.
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