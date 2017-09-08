Дайджест

На Солнце снова произошла мощная вспышка

8 сентябрь 2017 (17:05)

Накануне на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка. Об это сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.

Вспышке присвоен наивысший класс активности — Х.

6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...