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На Солнце снова произошла мощная вспышка

Накануне на Солнце произошла вторая за неделю мощная вспышка. Об это сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева со ссылкой на данные спутника GOES-15.



Вспышке присвоен наивысший класс активности — Х.



6 сентября на Солнце произошла мощнейшая за последние 12 лет вспышка.

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