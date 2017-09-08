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ООН направит помощь беженцам из Мьянмы

Руководство ООН выделит 7 млн долл. США из Центрального фонда по реагированию на чрезвычайные ситуации (CERF) для помощи беженцам из Мьянмы.



Об этом объявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.



«CERF — это один из самых быстрых способов оказать помощь людям, когда бы и где бы она им ни понадобилась», — сказал он.



По словам Лоукока, фонд предоставляет дополнительные убежища и продовольствие, а также оказывает медицинские услуги тем, кто находится в критическом состоянии.

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