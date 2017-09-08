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ФАС выявила картель по поставкам противогазов в сфере гособоронзаказа
8 сентябрь 2017 (16:59)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выявила сговор компаний-участников торгов 2016-2017 годов по закупкам противогазов для нужд государственных ведомств. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал замруководителя ФАС Максим Овчинников.
«Это были противогазы практически для всех ведомств, которые в силу действующего законодательства обязаны закупать средства для защиты органов дыхания на случай чрезвычайных ситуаций. Там было порядка 50 торгов по всей стране, речь идет о сотнях миллионов рублей», — прокомментировал он.
По его словам, в ходе расследования дела ФАС уже выиграла несколько судов. При этом представитель надзорного органа не назвал участников картельного сговора.
«Это были противогазы практически для всех ведомств, которые в силу действующего законодательства обязаны закупать средства для защиты органов дыхания на случай чрезвычайных ситуаций. Там было порядка 50 торгов по всей стране, речь идет о сотнях миллионов рублей», — прокомментировал он.
По его словам, в ходе расследования дела ФАС уже выиграла несколько судов. При этом представитель надзорного органа не назвал участников картельного сговора.
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