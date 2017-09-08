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Бывший зампред правления Сбербанка Светлана Сагайдак назначена главой заявочного комитета России на ЭКСПО-2025
8 сентябрь 2017 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Бывший заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Сагайдак назначена на должность главы заявочного комитета России на ЭКСПО-2025. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, что ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Заявочный комитет «Екатеринбург ЭКСПО-2025».
«В оргкомитет войдут представители федеральных органов власти, Свердловской области, Екатеринбурга. Это заместители министра, которые курируют соответствующую тематику. У нас есть российский комиссар по выставкам — замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, представители других министерств, представители «Сколково» и крупнейших компаний. И мы приняли решение о назначении руководителем заявочного комитета Светланы Сагайдак, которая ранее работала в Сбербанке России», — заявил Аркадий Дворкович, который ранее был назначен главой оргкомитета России на ЭКСПО-2025.
Напомним, что ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Заявочный комитет «Екатеринбург ЭКСПО-2025».
«В оргкомитет войдут представители федеральных органов власти, Свердловской области, Екатеринбурга. Это заместители министра, которые курируют соответствующую тематику. У нас есть российский комиссар по выставкам — замминистра промышленности и торговли Георгий Каламанов, представители других министерств, представители «Сколково» и крупнейших компаний. И мы приняли решение о назначении руководителем заявочного комитета Светланы Сагайдак, которая ранее работала в Сбербанке России», — заявил Аркадий Дворкович, который ранее был назначен главой оргкомитета России на ЭКСПО-2025.
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