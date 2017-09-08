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Активы ООО «Шиловское» выставлены на торги за 88 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Активы ООО «Шиловское», ранее подконтрольное семье депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера, выставлены на торги за 88 млн 258 тыс. 050 руб. Об этом говорится в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.



На продажу выставлены здание родильного дома, кормоцех, котельная, коровники и земельный участок площадью 806 кв. м.



Также планируется продать (отдельными лотами) сельскохозяйственную технику: комбайны, трактора, оборотные плуги, прицепы для перевозки продукции и разбрасывания удобрения.



Отметим, что в марте 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Шиловское» несостоятельным (банкротом). Ранее 16 февраля 2016 года суд признал банкротом и самого И. Гаффнера, выступавшего поручителем по кредитам «Шиловского». Инициатором процесса стал Россельхозбанк, сумма требований составила 196 млн руб.

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