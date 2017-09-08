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Активы ООО «Шиловское» выставлены на торги за 88 млн рублей

8 сентябрь 2017 (15:27)

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Активы ООО «Шиловское», ранее подконтрольное семье депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера, выставлены на торги за 88 млн 258 тыс. 050 руб. Об этом говорится в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На продажу выставлены здание родильного дома, кормоцех, котельная, коровники и земельный участок площадью 806 кв. м.

Также планируется продать (отдельными лотами) сельскохозяйственную технику: комбайны, трактора, оборотные плуги, прицепы для перевозки продукции и разбрасывания удобрения.

Отметим, что в марте 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Шиловское» несостоятельным (банкротом). Ранее 16 февраля 2016 года суд признал банкротом и самого И. Гаффнера, выступавшего поручителем по кредитам «Шиловского». Инициатором процесса стал Россельхозбанк, сумма требований составила 196 млн руб.

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