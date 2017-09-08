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Официальный курс долл. США снизился на 14 коп., евро вырос на 45 коп.
8 сентябрь 2017 (15:11)
УрБК, Москва, 08.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 сентября. Курс долл. США снизился на 14,45 коп., до 56,99 руб. Курс евро вырос на 44,87 коп., до 68,69 руб.
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