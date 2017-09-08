АПК не избавить от «синтетики»

Введение продуктового эмбарго три года назад поспособствовало росту производства продуктов в отечественных компаниях. Вместе с тем Россия до сих пор остается импортозависима в плане сырья, ветеринарных препаратов и удобрений. По словам уральских ученых, первостепенная задача не только повысить долю самообеспеченности по этим направлениям, но и сделать собственную продукцию более натуральной и безопасной. Вместе с тем производители животноводческой продукции считают, что новая волна импортозамещения при текущей ситуации приведет к росту цен на товары и сокращению производства.В Свердловской области доля импортных препаратов в сфере животноводства достигает 70%, а в некоторых случаях и все 90%. Об этом рассказал проректор по научной работе Уральского государственного аграрного университета Борис Воронин во время XVIII специализированной выставки «Агропромышленный Форум» в Екатеринбурге.«Больше 70% вакцины, стимуляторов роста, пробиотиков и так далее — импорт. А по отдельным показателям — и до 90%. Поэтому если мы сегодня хотим, чтобы у нас был здоровый скот и птица, мы должны быстро разработать свои ветпрепараты. Очень серьезный вопрос по антибиотикам: в мясе, молоке, яйце мы можем обнаружить их остаточное количество. Значит, нам надо переходить от химических, синтетических антибиотиков к биологическим, то есть из растений, которые у нас на Урале произрастают», — пояснил Б. Воронин.По словам его коллеги, декана факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаила Карпухина, химически синтезированные продукты в пищевом производстве все чаще вызывают аллергические реакции из-за привыкания. В свою очередь, разработки ученых показывают, что в некоторых случаях использование эфирных масел оказывается более эффективным по сравнению с антибиотиками.«Сегодня все чаще мы стали уходить от химически синтезированных продуктов, потому что они более высокоаллергенны. Как правило, те же антибиотики уже плохо выполняют свою функцию, организм уже начинает привыкать к ним. Сейчас одно из новых направлений — биотехнологическое — получение природных антибиотиков из лекарственных растений. Очень много патогенных веществ, которые как раз убиваются эфирными маслами», — прокомментировал М. Карпухин.Однако инфекционные заболевания животных успевают мутировать с не меньшей скоростью, чем человеческие. По признанию Бориса Воронина, например, от африканской чумы свиней (АЧС) до сих пор нет действенного лекарства, а вирус «птичьего гриппа» уже пережил несколько поколений лекарств. В итоге остается под вопросом, как долго эффективными останутся фитопрепараты, и главное — во сколько обойдется их разработка.Исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева подтверждает, что более половины используемых в отрасли ветпрепаратов — импортные. По ее словам, из-за высоких порогов вхождения на рынок импортозамещение в этой сфере неминуемо приведет к росту цен.«Импортозамещение — дело хорошее, и, конечно, мы были бы рады, если б у нас было больше ветпрепаратов российского производства. Но из-за высоких порогов вхождения любой хороший продукт, который у нас могут производить, очень трудно вывести на рынок. Цена-то вырастает не потому, что себестоимость высокая, думаю, что как раз в связи с этим по большей части она увеличивается. Поэтому очень трудно конкурировать с импортными товарами, и наш рынок не насыщен собственным производством. На рынке надо создавать условия для российских производителей, тогда, может быть, ситуация и поменяется», — пояснила Елена Стафеева.Тренд на натурализацию компонентов сельхозпроизводства уже закреплен и в программах развития АПК в России, утвержденных правительством РФ и профильным министерством. Так, согласно федеральной программе, к 2025 году доля импортных ветпрепаратов в России должна снизиться не менее чем вдвое. При этом в приоритете — производство биологических лекарств. Финансирование программы пока, естественно, не утверждено. Так что степень оказания помощи со стороны государства остается довольно-таки размытой.Стоит отметить, что некоторые аграрии уже сейчас производят продукцию «без химии». Как правило, это небольшие партии с различных «экоферм», стоимость которых значительно выше рыночной. В результате сейчас продукция доступна лишь для потребителей с заработком выше среднего.Переход на натуральные компоненты в сфере животноводства невозможен при текущем интенсивном типе производства, считает Елена Стафеева. В конечном итоге навязывание такой политики приведет к снижению объемов выпуска продукции и, соответственно, росту цен.«Сегодня у нас интенсивный тип производства, и продуктивность у животных высокая. Мы же идем по тому пути, по которому идет весь мир. Без антибиотиков мы сегодня вряд ли обойтись сможем, потому что есть определенные заболевания. Аналогично есть прививки, которые ставят всем нашим детям. Мы же не можем от них отказаться, пока весь мир не стал «чистым» от этих болезней. Но когда это станет? Если мы откажемся от средств, которыми мы защищаем продукцию, то просто в разы сократится производство из-за потерь животных, что для нас совсем неприемлемо. Это значит, продукция резко подорожает», — прокомментировала исполнительный директор Союза животноводов Урала.Предыдущая волна импортозамещения уже привела к росту цен на продукты и снижению спроса на целые категории товаров из-за падения доходов населения. Вполне возможно, что замена не аналогами, а новой продукцией «без синтетики» сделает еду в России качественнее, но еще недоступнее. Пока же участники рынка воспринимают подобные идеи государства не иначе как «прожекты».