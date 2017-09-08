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Зарплату свердловских чиновников проиндексируют в 1,04 раза

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. С 1 октября в Свердловской области будут проиндексированы зарплаты чиновников. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев.



Согласно документу, 1 октября размеры окладов будут увеличены в 1,04 раза. Расходы уже учтены в бюджете на 2017-2019 годы.



По данным Свердловскстата, на конец 2016 года средний заработок работников государственных органов и органов местного самоуправления составил 46 тыс. 284 руб.

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