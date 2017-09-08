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НАФИ: Доверие россиян к банкам за год снизилось на 7%

УрБК, Москва, 08.09.2017. С июля прошлого года уровень доверия населения к банкам, страховым компаниям и негосударственным пенсионным фондам заметно снизился. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



На сегодняшний день 60% россиян доверяют банкам (14% полностью и 46% — скорее доверяют), что на 7% ниже, чем в прошлом году. Снижение произошло за счет доли сомневающихся (респондентов, отметивших «скорее доверяю» в июле 2016 года было 52%). Напомним, что с апреля 2015 года до текущего момента отмечался рост доверия россиян к банковской системе.



Женщины по-прежнему склонны больше доверять банкам (62% против 58% мужчин), также настроена молодежь в возрасте 18-24 лет (68% доверяющих против 57% среди пенсионеров).



Снизился также уровень доверия страховым компаниям с 40% в июле 2016 до 35% в июле 2017 года. Наибольшее доверие к страховым компаниям испытывают молодые россияне от 18 до 24 лет (44%), а также жители малых городов с населением до 100 тыс. человек (45%).



Негосударственные пенсионные фонды, в отличие от прошлых лет наблюдения, начали терять доверие россиян: до текущего года динамика развивалась в рамках погрешности, а в апреле 2017 года уровень доверия НПФ упал на 9%. Уровень доверия инвестиционным компаниям (17%) и микрофинансовым организациям (5%).

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