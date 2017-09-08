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Тина Канделаки попала в базу данных «Миротворца»
8 сентябрь 2017 (13:14)
На украинском сайте «Миротворец» появились личные данные генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки и почти 300 человек, принимавших участие в строительстве моста через Керченский пролив. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Канделаки вменяется в вину «сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма» и «открытое оправдание российской агрессии». Также портал разместил адреса проживания и паспортные данные строителей моста, которые работали с компанией ООО «МТ-Групп».
«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России. На ресурсе выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха.
Канделаки вменяется в вину «сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде на территорию временно оккупированного Россией Крыма» и «открытое оправдание российской агрессии». Также портал разместил адреса проживания и паспортные данные строителей моста, которые работали с компанией ООО «МТ-Групп».
«Миротворец» регулярно публикует в разделе «Чистилище» личные данные людей, оппозиционно настроенных по отношению к киевским властям, а также российских артистов, побывавших в Крыму после его присоединения к России. На ресурсе выложены сведения о таких артистах, как Филипп Киркоров, Тимати, Сергей Шнуров, Николай Басков, Дима Билан и Стас Пьеха.
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