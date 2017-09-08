Дайджест
Сенат Конгресса США повысил потолок госдолга
8 сентябрь 2017 (13:14)
Сенат Конгресса США продлил действующий бюджет и повысил потолок госдолга до 8 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.
Также сенатом на помощь пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма» были выделены 15,25 млрд долл. Это решение позволит избежать бюджетных разногласий на фоне бушующей стихии, отмечает агентство.
Накануне на временное повышение потолка госдолга США согласился президент США Дональд Трамп. Он пошел на данный шаг на условии, что парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви».
Также сенатом на помощь пострадавшим от ураганов «Харви» и «Ирма» были выделены 15,25 млрд долл. Это решение позволит избежать бюджетных разногласий на фоне бушующей стихии, отмечает агентство.
Накануне на временное повышение потолка госдолга США согласился президент США Дональд Трамп. Он пошел на данный шаг на условии, что парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви».
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