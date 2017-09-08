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В Екатеринбурге снесли павильон «Радитовары» на ул. Малышева

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы проконтролировали снос несанкционированной постройки — торгового павильона «Радиотовары» на ул. Малышева. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



«По иску администрации города Арбитражный суд Свердловской области вынес решение об обязании индивидуального предпринимателя освободить земельный участок путем выноса нестационарного объекта — павильона «Радиотовары», расположенного по ул. Малышева в Екатеринбурге», — говорится в сообщении.



На основании исполнительного документа от 14 февраля 2017 года судебные приставы-исполнители Октябрьского районного отдела возбудили исполнительное производство.



Должник решение суда по демонтажу не исполнил, сдавал павильон в субаренду третьим лицам, не уведомив их о том, что имеется решению суда о сносе данного объекта.



7 сентября 2017 года был произведен демонтаж незаконного нестационарного торгового объекта силами взыскателя — администрации города.

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