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В России автомобильные номера изменят внешний вид

УрБК, Москва, 08.09.2017. Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, который изменит внешний вид автомобильных номеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на уведомление на сайте Росстандарта.



Новый национальный стандарт, разработанный Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения (НИЦ БДД) МВД РФ, установит требования к типам, основным размерам, техническим нормативам государственных регистрационных знаков. Действующий ГОСТ 1993 года будет, таким образом, пересмотрен.



Запланированы следующие нововведения: уменьшение размера номерных знаков для мототехники (они не умещаются на площадках под номер современных байков), введение новых форм знаков (для владельцев американских и японских машин, площадки для крепления знаков на которых не совпадают с российскими стандартами), а также специальные госзнаки для ретро- и классических автомобилей.



В течение двух месяцев документ пройдет публичное обсуждение. Как пояснили в Росстандарте, к маю 2018 года будет готова финальная редакция документа, в октябре того же года он должен быть утвержден. Дата вступления в силу не определена, на практике это занимает от 3 до 18 месяцев (то есть, скорее всего, в 2019 году).

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