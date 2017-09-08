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В Свердловской области создали рабочую группу по развитию цифровой экономики
8 сентябрь 2017 (11:26)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании в регионе межведомственной рабочей группы по развитию цифровой экономики. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
В состав рабочей группы вошли члены областного правительства и законодатели, руководители телекоммуникационных, ИТ-компаний, предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, а также представители научного сообщества.
Напомним, что в конце июля 2017 года правительство РФ утвердило федеральную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
В состав рабочей группы вошли члены областного правительства и законодатели, руководители телекоммуникационных, ИТ-компаний, предприятий, выпускающих высокотехнологичную продукцию, а также представители научного сообщества.
Напомним, что в конце июля 2017 года правительство РФ утвердило федеральную программу «Цифровая экономика Российской Федерации».
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