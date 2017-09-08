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В Екатеринбурге задолженность жителей за услуги ЖКХ достигла 4,6 млрд рублей
8 сентябрь 2017 (11:06)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. В I полугодии 2017 года задолженность населения Екатеринбурга за услуги ЖКХ достигла 4 млрд 594 млн руб. Это на 7,1% выше, чем годом ранее, следует из мониторинга администрации города.
В том числе сумма неоплаты услуг свыше шести месяцев за год увеличилась на 36,9%, до 2 млрд 755 млн руб.
«К основным причинам увеличения задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг следует отнести отсутствие установленных гражданским законодательством эффективных внесудебных способов взыскания задолженности с граждан, увеличение платы за коммунальные услуги, ухудшение платежной дисциплины населения», — поясняют аналитики администрации Екатеринбурга.
При этом к концу июня 2017 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 28,6 тыс. семей, это на 1,8% выше, чем годом ранее. Сумма начисленных субсидий в целом за I полугодие также выросла — на 6,8%, до 322,1 млн руб.
В том числе сумма неоплаты услуг свыше шести месяцев за год увеличилась на 36,9%, до 2 млрд 755 млн руб.
«К основным причинам увеличения задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг следует отнести отсутствие установленных гражданским законодательством эффективных внесудебных способов взыскания задолженности с граждан, увеличение платы за коммунальные услуги, ухудшение платежной дисциплины населения», — поясняют аналитики администрации Екатеринбурга.
При этом к концу июня 2017 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 28,6 тыс. семей, это на 1,8% выше, чем годом ранее. Сумма начисленных субсидий в целом за I полугодие также выросла — на 6,8%, до 322,1 млн руб.
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