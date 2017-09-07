Новости дня
«Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Тель-Авив
7 сентябрь 2017 (17:30)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на все рейсы в Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Специальные тарифы будут действовать на вылеты до 24 марта 2018 года.
Санкт-Петербург — Тель-Авив — от 7 тыс. руб. в одну сторону, от 15,5 тыс. руб. — туда/обратно; Самара — Тель-Авив — от 6,5 тыс. руб. в одну сторону, от 14,55 тыс. — туда/обратно; Сочи — Тель-Авив — от 5 тыс. руб. в одну сторону, от 11,5 тыс. — туда/обратно; Краснодар — Тель-Авив — от 6 тыс. руб. в одну сторону, от 13,5 тыс. — туда/обратно; Екатеринбург — Тель-Авив — от 7,5 тыс. руб. в одну сторону, от 16,5 тыс. — туда/обратно; Жуковский — Тель-Авив — от 6,5 тыс. руб. в одну сторону, от 14,5 тыс. — туда/обратно.
Стоимость указана со всеми сборами и может меняться в зависимости от курса валют.
Приобрести билеты в Тель-Авив по вышеуказанным ценам можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании, а также в авиакассах.
Специальные тарифы будут действовать на вылеты до 24 марта 2018 года.
Санкт-Петербург — Тель-Авив — от 7 тыс. руб. в одну сторону, от 15,5 тыс. руб. — туда/обратно; Самара — Тель-Авив — от 6,5 тыс. руб. в одну сторону, от 14,55 тыс. — туда/обратно; Сочи — Тель-Авив — от 5 тыс. руб. в одну сторону, от 11,5 тыс. — туда/обратно; Краснодар — Тель-Авив — от 6 тыс. руб. в одну сторону, от 13,5 тыс. — туда/обратно; Екатеринбург — Тель-Авив — от 7,5 тыс. руб. в одну сторону, от 16,5 тыс. — туда/обратно; Жуковский — Тель-Авив — от 6,5 тыс. руб. в одну сторону, от 14,5 тыс. — туда/обратно.
Стоимость указана со всеми сборами и может меняться в зависимости от курса валют.
Приобрести билеты в Тель-Авив по вышеуказанным ценам можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании, а также в авиакассах.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» снизили цены на авиабилеты по маршруту Жуковский — Тель-Авив
- «Уральские авиалинии» открывают новый рейс из Краснодара в Тель-Авив
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила специальные цены на билеты Екатеринбург — Тель-Авив
- «Уральские авиалинии» снизили топливные сборы на рейс Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург
- ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает спецпредложение по маршруту Екатеринбург — Тель-Авив
Loading...