Новости дня

«Уральские авиалинии» снизили цены на полеты в Тель-Авив

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цены на все рейсы в Тель-Авив. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Специальные тарифы будут действовать на вылеты до 24 марта 2018 года.



Санкт-Петербург — Тель-Авив — от 7 тыс. руб. в одну сторону, от 15,5 тыс. руб. — туда/обратно; Самара — Тель-Авив — от 6,5 тыс. руб. в одну сторону, от 14,55 тыс. — туда/обратно; Сочи — Тель-Авив — от 5 тыс. руб. в одну сторону, от 11,5 тыс. — туда/обратно; Краснодар — Тель-Авив — от 6 тыс. руб. в одну сторону, от 13,5 тыс. — туда/обратно; Екатеринбург — Тель-Авив — от 7,5 тыс. руб. в одну сторону, от 16,5 тыс. — туда/обратно; Жуковский — Тель-Авив — от 6,5 тыс. руб. в одну сторону, от 14,5 тыс. — туда/обратно.



Стоимость указана со всеми сборами и может меняться в зависимости от курса валют.



Приобрести билеты в Тель-Авив по вышеуказанным ценам можно на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении UralAirlines, по телефону call-центра авиакомпании, а также в авиакассах.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: