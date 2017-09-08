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Футболисты РФПЛ проведут мастер-класс для победителей детского турнира РМК

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Игроки Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) проведут мастер-класс для победителей детского фестиваля дворового футбола «Метрошка», организованного Русской медной компанией. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Фестиваль «Метрошка» завершил отборочную серию игр среди детских дворовых сборных. В финал соревнований прошли 36 команд.



«В этом году фестиваль, который уже 16 лет проводит газета «Метро 74», прошел в 17 городах Челябинской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, а также Курганской области, которая впервые присоединилась к проекту. По этой причине впервые в истории турнира отборочные игры были разделены на два этапа. Первый состоялся в мае и июне, второй — в течение августа и сентября. За четыре месяца в соревнованиях успели принять участие около 270 команд — это почти 3 тыс. ребят в возрасте от 10 до 13 лет. В некоторых городах наравне с мальчишками в футбольных баталиях участвовали и девочки», — говорится в сообщении.



По словам организаторов фестиваля детского дворового футбола «Метрошка», с каждым годом уровень команд заметно растет, причем особенно ярко проявляют себя юные футболисты из небольших населенных пунктов.



«Суперкубок фестиваля дворового футбола «Метрошка» пройдет 21-23 сентября на Центральном стадионе в Челябинске. Победителей фестиваля ждут множество подарков, переходящие кубки, изготовленные знаменитыми мастерами Златоуста, и комплекты профессиональной футбольной экипировки. Специальный приз от генерального партнера турнира Русской медной компании — возможность отправиться на экскурсию в один из футбольных клубов Премьер-лиги России», — сообщили в РМК.

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