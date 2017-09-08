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С начала года ФНС увеличила перечисление налогов в бюджет на 19%

УрБК, Москва, 08.09.2017. За период с января по август этого года в консолидированный бюджет РФ поступило 11,2 трлн руб. налогов, что на 19% больше, чем за аналогичный же период 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы (ФНС).



Поступления налогов в федеральный бюджет за 8 месяцев увеличились на 32% — до 5,8 трлн руб.



По словам главы ведомства Михаила Мишустина, основными драйверами роста поступлений (за исключением НДПИ, который увеличился на фоне восстановления цены на нефть) стали сборы налога на прибыль — 2,3 трлн руб. (рост на 17%), НДС — 1,9 трлн руб. (рост на 15%), акцизов — 0,9 трлн руб. (рост на 17%), НДФЛ — 2 трлн руб. (рост на 8%).



«Анализ факторов, влияющих на динамику налоговых поступлений, показал, что кумулятивный эффект от налогового администрирования в общей структуре прироста вырос на 2% — до 230 млрд руб.», — отметил глава ФНС.

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