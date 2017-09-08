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В России появился еще один сомнительный банк

УрБК, Москва, 08.09.2017. Россияне начали жаловаться на очередной сомнительный банк «ЕвроБанк», представители которого обзванивают потенциальных клиентов и предлагают кредиты. Об этом сообщает «Банки.ру».



На сайте «ЕвроБанка» сообщается, что организация работает с 2005 года и специализируется на обслуживании физических и юридических лиц. В числе предлагаемых EvroBank услуг — ипотечное кредитование, предоставление займов под залог имущества, реализация долгового имущества, а также услуги консультанта для физлиц и юрлиц на договорной основе. Схема получения кредита в дистанционном порядке предполагает последним этапом «оплату и получение кредита».



По данным Ru-Center, сайт evrobank-msk.ru, позиционируемый как официальный интернет-ресурс ПАО «КБ «ЕвроБанк», был зарегистрирован на частное лицо в середине июля 2017 года. Как известно, банки, особенно крупные, регистрируют сайты на себя.



Найти кредитную организацию с названием «ЕвроБанк» в официальном списке зарегистрированных в России банков от ЦБ РФ не удалось. Ранее банк с таким же названием функционировал на Украине. Однако украинский «Евробанк» лишился лицензии в августе 2016 года. Также кредитная организация под названием «ЕвроБанк» была представлена в Азербайджане, но и там финучреждение с таким наименованием лишилось лицензии. В 2015 году была отозвана лицензия и у «Евробанка», базировавшегося в Белоруссии.



Информация о EvroBank, которую он приводит на своем сайте, полностью идентична справке «Банки.ру» о реально действующем в России банке «Авангард». Между тем в «Народном рейтинге» «Банки.ру» «ЕвроБанк» не представлен.



Кроме того, «ЕвроБанк» сообщает, что он был основан в 1999 году и изначально функционировал как АКБ «Савр». Это также видоизмененная информация о банке «Авангард», который был основан в 1994 году как АКБ «Садр».



Помимо прочего, указанный «ЕвроБанком» на своем сайте номер лицензии 2401 принадлежит банку «Народный Кредит», у которого российский регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций еще в 2014 году.



Дозвониться до «ЕвроБанка» по телефону, указанному на его сайте, обозревателю «Банки.ру» не удалось.

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