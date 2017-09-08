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Руководству департамента Росприроднадзора по УрФО указали на нарушения при проверках юрлиц
8 сентябрь 2017 (09:21)
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес представление об устранении нарушений закона в адрес начальника департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.
В ходе проверки установлено, что сотрудники ведомства не всегда соблюдают установленные нормативные требования при проведении контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов и фиксации их результатов.
«В частности, отсутствуют подписи уполномоченных представителей проверяемых юридических лиц об ознакомлении с распорядительными документами о назначении проверок, неверно указаны фактические обстоятельства в акте проверки, а также документы подписаны не всеми должностными лицами департамента, осуществлявшими проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
Кроме того, выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, связанные с неуведомлением заявителя о переадресации обращения в другой орган, а также несоблюдением срока направления ответа заявителю.
В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес представление в адрес начальника департамента, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
В ходе проверки установлено, что сотрудники ведомства не всегда соблюдают установленные нормативные требования при проведении контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов и фиксации их результатов.
«В частности, отсутствуют подписи уполномоченных представителей проверяемых юридических лиц об ознакомлении с распорядительными документами о назначении проверок, неверно указаны фактические обстоятельства в акте проверки, а также документы подписаны не всеми должностными лицами департамента, осуществлявшими проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.
Кроме того, выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, связанные с неуведомлением заявителя о переадресации обращения в другой орган, а также несоблюдением срока направления ответа заявителю.
В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес представление в адрес начальника департамента, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.
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