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Руководству департамента Росприроднадзора по УрФО указали на нарушения при проверках юрлиц

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2017. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес представление об устранении нарушений закона в адрес начальника департамента Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу.



В ходе проверки установлено, что сотрудники ведомства не всегда соблюдают установленные нормативные требования при проведении контрольных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов и фиксации их результатов.



«В частности, отсутствуют подписи уполномоченных представителей проверяемых юридических лиц об ознакомлении с распорядительными документами о назначении проверок, неверно указаны фактические обстоятельства в акте проверки, а также документы подписаны не всеми должностными лицами департамента, осуществлявшими проверочные мероприятия», — сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры РФ в УрФО.



Кроме того, выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан, связанные с неуведомлением заявителя о переадресации обращения в другой орган, а также несоблюдением срока направления ответа заявителю.



В связи с этим заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес представление в адрес начальника департамента, в котором потребовал устранить допущенные нарушения закона, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

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