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Эльвира Набиуллина связала проблемы банка «Открытие» с бизнес-стратегией
8 сентябрь 2017 (09:05)
УрБК, Москва, 08.09.2017. Проблемы банка «Открытие» связаны не с общими проблемами банковского сектора РФ, а с бизнес-стратегией. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
«Банк «Открытие» — это как раз частный случай», — заявила глава регулятора в интервью телеканалу «Блумберг ТВ». При этом она добавила, что в целом ситуацию в российской банковской сфере ЦБ оценивает как стабильную.
«Банк «Открытие» достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы и где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов», — отметила Эльвира Набиуллина.
Также она указала, что предварительный размер «дыры» в балансе банка составляет 250-400 млрд руб., но эта оценка может быть скорректирована.
«Наша задача — капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательным для инвесторов и выводить его на рынок», — пояснила Э. Набиуллина.
При этом она напомнила, что владение банком для регулятора — временная ситуация, банк будет продан после оздоровления.
ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка «ФК Открытие», до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма: Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «Открытия».
«Банк «Открытие» — это как раз частный случай», — заявила глава регулятора в интервью телеканалу «Блумберг ТВ». При этом она добавила, что в целом ситуацию в российской банковской сфере ЦБ оценивает как стабильную.
«Банк «Открытие» достаточно агрессивно рос, покупал разного рода активы и где-то переоценил свои возможности справиться с проблемными активами, где-то неправильно оценил качество этих активов», — отметила Эльвира Набиуллина.
Также она указала, что предварительный размер «дыры» в балансе банка составляет 250-400 млрд руб., но эта оценка может быть скорректирована.
«Наша задача — капитализировать этот банк, выработать понятную, прозрачную бизнес-модель, сделать его привлекательным для инвесторов и выводить его на рынок», — пояснила Э. Набиуллина.
При этом она напомнила, что владение банком для регулятора — временная ситуация, банк будет продан после оздоровления.
ЦБ в конце августа объявил о мерах спасения банка «ФК Открытие», до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России. Это будет первая санация с использованием нового механизма: Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «Открытия».
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