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Свердловская область опустилась на последнее место в экологическом рейтинге регионов

7 сентябрь 2017 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Свердловская область по итогам лета 2017 года заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который составила общественная организация «Зеленый патруль».

Средний Урал опустился на одну строчку и признан самым экологически неблагополучным субъектом страны.

Свердловская область получила низкие оценки по природоохранному индексу и по промышленно-экологическому индексу. Чуть лучше обстоят дела с социально-экологическим индексом.

Первые три места в рейтинге заняли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

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