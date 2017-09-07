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Свердловская область опустилась на последнее место в экологическом рейтинге регионов

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Свердловская область по итогам лета 2017 года заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который составила общественная организация «Зеленый патруль».



Средний Урал опустился на одну строчку и признан самым экологически неблагополучным субъектом страны.



Свердловская область получила низкие оценки по природоохранному индексу и по промышленно-экологическому индексу. Чуть лучше обстоят дела с социально-экологическим индексом.



Первые три места в рейтинге заняли Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.

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