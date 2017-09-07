Новости дня

Право требования к должнику на 212 тыс. рублей новоуральского МУПа выкупил предприниматель из Башкирии

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Право требования к должнику на 212 тыс. руб. новоуральского МУП «Управление автомобильного транспорта» выкупил предприниматель из Башкирии. Об этом говорится в материалах единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Победителем торгов стал Альберт Исхаков, который предложил сумму в размере 29 тыс. 700 руб.



Отметим, что в сентябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал МУП «Управление автомобильного транспорта» банкротом.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: