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Право требования к должнику на 212 тыс. рублей новоуральского МУПа выкупил предприниматель из Башкирии

7 сентябрь 2017 (17:47)

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Право требования к должнику на 212 тыс. руб. новоуральского МУП «Управление автомобильного транспорта» выкупил предприниматель из Башкирии. Об этом говорится в материалах единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Победителем торгов стал Альберт Исхаков, который предложил сумму в размере 29 тыс. 700 руб.

Отметим, что в сентябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал МУП «Управление автомобильного транспорта» банкротом.

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