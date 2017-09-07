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Право требования к должнику на 212 тыс. рублей новоуральского МУПа выкупил предприниматель из Башкирии
7 сентябрь 2017 (17:47)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Право требования к должнику на 212 тыс. руб. новоуральского МУП «Управление автомобильного транспорта» выкупил предприниматель из Башкирии. Об этом говорится в материалах единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Победителем торгов стал Альберт Исхаков, который предложил сумму в размере 29 тыс. 700 руб.
Отметим, что в сентябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал МУП «Управление автомобильного транспорта» банкротом.
Победителем торгов стал Альберт Исхаков, который предложил сумму в размере 29 тыс. 700 руб.
Отметим, что в сентябре 2017 года Арбитражный суд Свердловской области признал МУП «Управление автомобильного транспорта» банкротом.
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