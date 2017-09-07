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АИЖК направит 25 млрд рублей на покупку арендного жилья в городах-миллионниках

7 сентябрь 2017 (17:35)

УрБК, Москва, 07.09.2017. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) в рамках партнерства с ВТБ направит 25 млрд руб. на приобретение арендного жилья в российских городах-миллионниках. Об этом РИА «Новости» сообщил гендиректор агентства Александр Плутник.

Он подчеркнул, что правительство РФ поставило АИЖК задачу идти в регионы.

У ВТБ, по словам А. Плутника, разветвленная розничная сеть и большое количество клиентов-застройщиков.

«Мы попросили их выбрать для нас проекты, которые нам могут быть интересны под арендное жилье», — добавил глава АИЖК.

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