Дайджест
Король Саудовской Аравии посетит Россию
7 сентябрь 2017 (17:34)
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что король Саудовской Аравии Салман Абдель Азиз Аль Сауд в скором времени посетит Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Планируется визит на начало октября», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии посетит Вашингтон в начале 2018 года.
«Планируется визит на начало октября», — уточнил он.
Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии посетит Вашингтон в начале 2018 года.
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