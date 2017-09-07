Дайджест

Король Саудовской Аравии посетит Россию

7 сентябрь 2017 (17:34)

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что король Саудовской Аравии Салман Абдель Азиз Аль Сауд в скором времени посетит Москву. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Планируется визит на начало октября», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии посетит Вашингтон в начале 2018 года.

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