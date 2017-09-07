Дайджест

Президента футбольной федерации Испании призвали уйти в отставку

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) призывает президента организации Анхеля Марию Вильяра к скорейшей подаче в отставку. Об этом сообщает «Р-Спорт».



Вильяр, подозреваемый в коррупции, был отстранен от футбольной деятельности.



«Совет директоров RFEF, собравшийся сегодня в своей штаб-квартире, подтвердил, что федерация и ее органы функционируют абсолютно нормально, поддерживая Хуана Луиса Ларреа в его должности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: