Дайджест
Президента футбольной федерации Испании призвали уйти в отставку
7 сентябрь 2017 (17:34)
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) призывает президента организации Анхеля Марию Вильяра к скорейшей подаче в отставку. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Вильяр, подозреваемый в коррупции, был отстранен от футбольной деятельности.
«Совет директоров RFEF, собравшийся сегодня в своей штаб-квартире, подтвердил, что федерация и ее органы функционируют абсолютно нормально, поддерживая Хуана Луиса Ларреа в его должности.
Вильяр, подозреваемый в коррупции, был отстранен от футбольной деятельности.
«Совет директоров RFEF, собравшийся сегодня в своей штаб-квартире, подтвердил, что федерация и ее органы функционируют абсолютно нормально, поддерживая Хуана Луиса Ларреа в его должности.
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