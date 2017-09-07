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Экс-сотрудника ФСБ обвиняют в госизмене в пользу Китая

7 сентябрь 2017 (17:34)

В Забайкалье суд рассмотрит уголовное дело о государственной измене в отношении бывшего сотрудника ФСБ и его друга. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

«Судебные слушания пройдут в закрытом режиме, поскольку некоторые из материалов дела являются секретными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на скамье подсудимых двое человек, один из которых с 2006 по 2008 годы состоял в должности старшего оперуполномоченного УФСБ России по Сибирскому военному округу.

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