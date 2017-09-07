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Вторичное жилье на окраинах Екатеринбурга за последний месяц подешевело на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Средняя цена предложения одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 66 тыс. 413 руб. За последние четыре недели показатель вырос на 0,4%. С начала года цены снизились на 2,5%, с февраля 2015 года — на 13,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«Объем предложения продолжает медленно снижаться. За последние 4 недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 2,2%. По сравнению с началом года выбор у покупателей сократился на 2,7%. Пока эти изменения не привели к заметному изменению рыночного баланса. Несмотря на то, что общее число квартир опустилось ниже отметки в 10 тыс., у покупателей сохраняется широкий качественный и территориальный выбор», — говорится в исследовании.



Среди отдельных территориальных сегментов наибольшее снижение цен (минус 1,4%) за последние четыре недели зафиксировано на окраинах города (4 пояс). Здесь цена 1 кв. м. составила 46 тыс. 831 руб. за кв. м. В центре средний показатель (93 тыс. 678 руб. за кв. м.) снизился на 0,3%. На аналогичную величину снизился уровень цен в третьем поясе (55 тыс. 208 руб. за кв. м.). Цены во втором поясе не изменились, а рост (0,5%) отмечен в 1 поясе (71 тыс. 806 руб. за кв. м.).



Средний срок экспозиции на текущий момент составляет 131 день. При этом продавцы, которые реально оценивают текущую рыночную ситуацию, имеют возможность продать квартиру за 2-3 месяца.

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