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ОЭСР: В России сохраняется ослабление экономического роста
7 сентябрь 2017 (17:09)
УрБК, Москва, 07.09.2017. Динамика экономической активности в России снизилась в июле до 100,7 пункта с майского уровня в 100,9 пункта. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI) стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Согласно анализу, в России по-прежнему сохраняются признаки ослабления роста.
Что касается экономически развитых стран, то, в частности, CLI Великобритании также снизился до 99,5 пункта с июньского показателя в 99,6 пункта, индексы США и Франции сохранились в июле на отметках предыдущего месяца — 99,7 пункта и 100,6 пункта соответственно. CLI Италии вырос до 100,2 пункта со 100,1 пункта в июне.
В Японии индикатор остался на июньской отметке в 100,2 пункта, в Китае — вырос до 100 пунктов с июньского показателя в 99,8 пункта. Агрегированный CLI стран «Большой семерки» в июле по-прежнему составляет 100 пунктов.
«Данные CLI продолжают указывать на стабильный темп роста экономики стран ОЭСР. Среди крупнейших развивающихся экономик рост усилится в промышленном секторе Китая», — говорится в сообщении.
Согласно анализу, в России по-прежнему сохраняются признаки ослабления роста.
Что касается экономически развитых стран, то, в частности, CLI Великобритании также снизился до 99,5 пункта с июньского показателя в 99,6 пункта, индексы США и Франции сохранились в июле на отметках предыдущего месяца — 99,7 пункта и 100,6 пункта соответственно. CLI Италии вырос до 100,2 пункта со 100,1 пункта в июне.
В Японии индикатор остался на июньской отметке в 100,2 пункта, в Китае — вырос до 100 пунктов с июньского показателя в 99,8 пункта. Агрегированный CLI стран «Большой семерки» в июле по-прежнему составляет 100 пунктов.
«Данные CLI продолжают указывать на стабильный темп роста экономики стран ОЭСР. Среди крупнейших развивающихся экономик рост усилится в промышленном секторе Китая», — говорится в сообщении.
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