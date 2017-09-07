Местные поставщики не выживают в сетях

Согласно данным комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга, в I полугодии 2017 года объем отгруженной продукции в предприятиях пищевой промышленности в городе вырос на 14,5%. Между тем представители местных производителей, наоборот, фиксируют снижение показателя. Негативную динамику участники рынка объясняют сокращениями покупательской способности и уходом местных торговых сетей. Взамен им в город приходят «федералы», которые реализуют продукцию своих поставщиков, ограничивая сотрудничество с производителями Екатеринбурга.По итогам I полугодия 2017 года объем отгруженной продукции предприятиями пищевой промышленности в Екатеринбурге вырос на 14,5% в годовом выражении. Такие данные сегодня во время координационного совещания участников отрасли озвучила председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева. При этом результаты наблюдений вызвали сомнение у спикера.«Объем отгруженной продукции за прошедшие полгода в действующих ценах вырос на 14,5%. Мне бы хотелось по присутствующим предприятиям пищевой промышленности понять, либо это цифры статистики, либо это реальный рост. Потому что, честно сказать, по рынку мы этого не ощущаем», — обратилась к присутствующим Елена Чернышева.По словам местных производителей, отрасль, наоборот, испытывает снижение объемов продаж из-за сокращения покупательской способности граждан.«По отгруженной продукции у нас снижение идет. Покупательский спрос все равно снижается. Тем более у нас показатель связан с различными регионами, не столько со Свердловской областью. В других регионах еще хуже», — прокомментировал представитель мясоперерабатывающего завода «Доброгост».В комбинате «Хороший вкус» и ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» подтвердили негативную динамику. При этом некоторые компании отмечают, что ситуация улучшилась только в сентябре, когда студенты приехали на учебу, а горожане вернулись из отпусков. По словам исполнительного директора компании «Бисквитный двор» Ирины Сисьмековой, роста не произошло даже в сентябре.Помимо снижения покупательской способности участники рынка объясняют снижение объемов отгруженной продукции уходом местных сетей.«Снижение за I полугодие на 4-5%. Здесь и покупательская способность, и, я считаю, большое значение имеет то, что наши сети закрываются. Местные сети, где был представлен более широкий ассортимент нашей продукции. Федеральные торговые сети ограничивают нас по ассортименту, и работать становится гораздо сложнее», — отметила представитель компании «Черкашин и партнеры».Помимо жестких ограничений по ассортименту федеральные сети устанавливают крайне низкую входную цену, из-за чего местным производителям становится просто невыгодно с ними работать.«Вместе с открытием сетей приходят производители не из нашей области. Плюс недобросовестная конкуренция, демпинг сумасшедший. И у нас на сегодняшний день проблемы с X5 Retail Group. За те входные цены, которые они нам предлагают, мы не можем себя обеспечить. Соответственно, вопрос ставится о выходе нашей компании, хотя с «Пятерочкой» мы сотрудничаем порядка 8-9 лет», — рассказала руководитель компании по производству салатов «Кореяна».С каждым годом торговые сети захватывают все больший объем рынка в Екатеринбурге. По данным комитета по товарному рынку, на 1 июля 2017 года в городе работало свыше 4,6 тыс. магазинов и почти 78% из них — в составе сетей.«На 1 июля в Екатеринбурге работает 126 продовольственных сетей. Количество магазинов, вошедших в состав сетей, увеличилось на 63. Практически 78% магазинов уже в составе сетей. То есть мы неуклонно приближаемся к среднеевропейскому показателю — 85-90%. Все меньше независимой розницы остается», — прокомментировала Елена Чернышева.За I полугодие местный пищепром потерял одного игрока — в городе закрылась мини-пекарня «Бобровский хлеб». В середине лета в Екатеринбурге оставалось 14 крупных предприятий пищевого производства и 54 малых. По итогам года их количество может еще сократиться.Между тем агрессивная экспансия рынка со стороны федеральных сетей влияет не только на поставщиков продукции и местных ритейлеров. В городе меняется структура рынка оптовой торговли, складских помещений и логистики. Сетевики строят на территории собственные распределительные и логистические центры, что в итоге вынуждает местные компании уходить с рынка.