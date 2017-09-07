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В августе повседневные расходы жителей УрФО снизились на 2,4%

УрБК, Москва, 07.09.2017. По итогам августа 2017 года повседневные расходы жителей Уральского федерального округа снизились на 2,4%. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



Всего по России в последний месяц лета повседневные расходы снизились на 0,6%.



Доля продуктовых категорий в общей корзине расходов осталась почти неизменной и составила 49%. За год же общие расходы россиян выросли на 9,7%, что почти втрое больше официальной инфляции в 3,3%.



Как отмечают аналитики, августовский спад объема общих расходов является не следствием экономии россиян, а сезонным снижением цен на фрукты и овощи.



В городах-миллионниках, исключая Москву и Санкт-Петербург, за месяц расходы потребителей выросли на 0,8%, а за год — на 6,5%.

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