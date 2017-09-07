Новости дня
Минфин РФ готовит третий выпуск народных облигаций
7 сентябрь 2017 (16:27)
УрБК, Москва, 07.09.2017. Минфин России может начать размещение третьего выпуска ОФЗ для населения (ОФЗ) в сентябре 2017 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.
«У нас есть стратегическая установка и наше понимание, что в любой момент времени у граждан должна быть возможность приобрести облигации, и здесь не должно быть временных разрывов. Как только будет полностью размещен текущий выпуск, мы сразу запустим следующий. Вопрос даже не месяца, а нескольких недель», — сообщил К. Вышковский.
«Я думаю, что да», — ответил он на уточняющий вопрос, возможен ли запуск в сентябре. Точный объем третьего выпуска он не назвал. Предыдущие два выпуска были по 15 млрд руб.
«У нас есть стратегическая установка и наше понимание, что в любой момент времени у граждан должна быть возможность приобрести облигации, и здесь не должно быть временных разрывов. Как только будет полностью размещен текущий выпуск, мы сразу запустим следующий. Вопрос даже не месяца, а нескольких недель», — сообщил К. Вышковский.
«Я думаю, что да», — ответил он на уточняющий вопрос, возможен ли запуск в сентябре. Точный объем третьего выпуска он не назвал. Предыдущие два выпуска были по 15 млрд руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минфин рассмотрит вопрос подключения новых банков к продаже ОФЗ при падении продаж
- Спрос на «народные» ОФЗ в первую неделю размещения дополнительного выпуска упал в четыре раза
- Спрос на «народные» ОФЗ в первую неделю размещения дополнительного выпуска упал в четыре раза
- Во II полугодии Минфин может увеличить программу внутренних займов
- ОАО «УРСА Банк» погасило облигации третьего выпуска
Loading...