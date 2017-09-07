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Минфин РФ готовит третий выпуск народных облигаций

УрБК, Москва, 07.09.2017. Минфин России может начать размещение третьего выпуска ОФЗ для населения (ОФЗ) в сентябре 2017 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский.



«У нас есть стратегическая установка и наше понимание, что в любой момент времени у граждан должна быть возможность приобрести облигации, и здесь не должно быть временных разрывов. Как только будет полностью размещен текущий выпуск, мы сразу запустим следующий. Вопрос даже не месяца, а нескольких недель», — сообщил К. Вышковский.



«Я думаю, что да», — ответил он на уточняющий вопрос, возможен ли запуск в сентябре. Точный объем третьего выпуска он не назвал. Предыдущие два выпуска были по 15 млрд руб.

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