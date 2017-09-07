На Урале появились «обманутые подрядчики»

Российская гильдия риэлторов (штаб-квартира находится в Екатеринбурге) в аналитическом отчете за II квартал 2017 года сообщила о том, что в строительной отрасли стремительно нарастает экономическая и социальная напряженность. Одной из ключевых проблем является ухудшение ситуации с неплатежами за работу в стройиндустрии. Из-за этого многие участники рынка столкнулись с дефицитом оборотных средств и вынуждены сворачивать свою деятельность.Недавно руководители профессиональных сообществ из 14 российских регионов (в том числе Свердловской области) написали письмо на имя президента РФ Владимира Путина с целью обратить внимание на сложившуюся ситуацию.«Отрасль буквально задыхается из-за порочной практики неплатежей за выполненные работы, в том числе в сданных в эксплуатацию объектах. Заказчики задерживают или вовсе не платят генеральным подрядчикам, те — субподрядчикам и далее по цепочке — производителям и поставщикам строительных материалов. В результате происходит массовое банкротство компаний, в первую очередь малого и среднего бизнеса», — говорится в документе.Авторы письма посетовали на то, что существующие правовые инструменты взыскания задолженности практически не работают.«Появилось понятие «обманутый подрядчик» (по аналогии с «обманутым дольщиком»). Судебная система для решения этой проблемы не является эффективной», — говорится в письме.Очевидно, что основной причиной массовых неплатежей является острый кризис на рынке жилой и коммерческой недвижимости. В последние годы большинство строительных предприятий столкнулись с ухудшением финансовой ситуации, снижением спроса, ростом себестоимости производства. Многие девелоперы запускали проекты и считали по ним рентабельность в одной экономической реалии, а начинали строить в другой — после 2014 года. «Кредитное плечо» от поставщиков и подрядчиков является типичным способом в такой ситуации минимизировать свои расходы и затраты.Авторы письма указывают на то, что эффективных инструментов воздействия на недобросовестных заказчиков нет. Поэтому крупные предприятия успешно «кредитуются» за счет малых. После одного-двух таких случаев у небольших подрядных компаний вымывается оборотный капитал, и они вынужденно прекращают деятельность.Как отмечается, достаточно часто малые предприятия не обращаются в арбитражный суд, так как боятся попасть в «черный список» крупного бизнеса. Это грозит срывом будущих сделок. Те компании, которые рискуют подавать иски, длительное время не могут взыскать деньги. Пока идет судебный процесс, многие из них вынуждены уйти с рынка.Исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин подтвердил, что в последние годы проблема массовых неплатежей на Среднем Урале стала особенно актуальной.«Задержки допускают не только недобросовестные, но и добросовестные строительные предприятия. Нередко просрочки допускают заказчики, которые имеют прямое отношение к государству. Сроки достигают 30 дней, 60 дней, 120 дней. Бывает, что не рассчитываются совсем. Обычно все начинается с генподрядчика. Условно говоря, он не заплатил субподрядчику. Тот, в свою очередь, не смог рассчитаться с производителем стройматериалов. В результате в первую очередь страдают небольшие компании. Они не могут долго ждать. Им нужны средства здесь и сейчас», — рассказал Юрий Чумерин.Повальные неплатежи в строительном секторе приводят к массовым банкротствам субподрядчиков. Аналитики Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) сообщили, что число разорившихся подрядных организаций в РФ в последнее время выросло на 17%. По итогам 2016 года 3,2 тыс. российских субподрядчиков были признаны банкротами (2,1% от общего числа). Есть все основания полагать, что в 2017 году цифры будут заметно выше.