Инвестсчета против вкладов: риск или низкий доход

Долгое время самым популярным способом сбережения и увеличения капитала считались банковские депозиты, однако сейчас их доходность резко упала, и бывшие вкладчики начали активно искать другие инструменты для этих целей. Одним из них считаются индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Только за этот год в УрФО данный продукт привлек почти 650 млн руб. Однако аналитики считают, что несмотря на высокую доходность этого инструмента, ему еще долго не удастся занять лидирующие позиции на рынке.ИИС стали доступны россиянам всего 1,5 года назад — с 1 января 2015 года. Они представляют собой специальные брокерские счета, по которым предоставляются налоговые льготы при уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ).У инвестора есть право открыть лишь один ИИС. Изначально на счете можно было размещать сумму, не превышающую 400 тыс. руб., но в июне этого года правительство РФ одобрило законопроект о повышении этой суммы до 1 млн руб. Подписать договор об ИИС можно у брокера или в управляющей компании. В первом случае клиент будет самостоятельно совершать операции и полностью контролировать свой счет, во втором — управлением его деньгами займется компания.Средства ИИС можно вкладывать в ценные бумаги, торгующиеся в России, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе евробонды, а также биржевые и паевые фонды.С момента запуска этим инструментом воспользовались более 210 тыс. российских частных инвесторов, из которых более 67 тыс. впервые вышли на российский фондовый рынок.«ИИС выгоден и государству, и инвестору. Для государства это инструмент привлечения «длинных денег», а для налогоплательщика — возможность получить налоговый вычет. Например, инвестор в течение трех лет каждый год вносил на счет по 400 тыс. руб. В течение этого времени инвестор также покупал и продавал ценные бумаги, получая прибыль. Через три года сумма на счете составила 1,9 млн руб., то есть инвестор получил положительный результат в размере 700 тыс. руб. При расторжении договора вся сумма прибыли по счету (700 тыс. руб.) будет освобождена от налогообложения», — пояснил аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов.Согласно данным Московской биржи, за 2016 год россияне разместили на индивидуальных инвестиционных счетах около 13 млрд руб. Таким образом, общая сумма средств, инвестированных физическими лицами на ИИС, почти утроилась и достигла 20 млрд руб. против 7 млрд руб. по итогам 2015 года.По мнению аналитиков, 2017 год также продемонстрирует высокий уровень роста ИИС. Согласно данным Уральского главного управления Банка России, на конец июня 2017 количество договоров на ведение индивидуальных инвестиционных счетов, заключенных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, зарегистрированными на территории УрФО, составило 3 тыс. 336. За этот же период количество заключенных договоров на ведение ИИС выросло на 51% или на 1,13 тыс. единиц.Из общего числа 36% приходится на договора с физическими лицами.«За I полугодие 2017 года жители УрФО инвестировали в индивидуальные инвестиционные счета 648,7 млн руб. или 194,5 тыс. руб. на 1 договор на ведение ИИС», — рассказала заместитель начальника Уральского главного управления Центрального Банка РФ Светлана Фурдуй.Согласно данным регулятора, торговая активность владельцев ИИС в УрФО в I полугодии главным образом была сосредоточена в облигациях. В частности, в облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, субъектов РФ, жителями региона было направлено 445,2 млн руб., что составляет 68,6% от общего объема инвестиций. Еще 104,4 млн руб., или 16,1% вложений было направлено в облигации резидентов, 77,6 млн руб. (12%) инвестировано в акции резидентов и 15 млн руб. (2,3%) — в денежные средства в рублях.Как отмечают в Центробанке, популярность индивидуальных инвестиционных счетов объясняется высоким уровнем доходности, чем не может сейчас похвастаться такой традиционный инвестиционный инструмент как банковский вклад.Сейчас привлекательность второго постоянно снижается, в первую очередь из-за падения ставок. Если в декабре 2014 года средняя максимальная ставка десяти крупнейших российских банков составляла 15,64%, то к настоящему времени она достигла исторического минимума — 7,338%. По мнению экспертов, падение ставок банковских вкладов продолжится вплоть до уровня инфляции 4-4,5%.В результате этого рост объемов привлеченных средств банками с каждым годом снижается. Так, по итогам 2015 года увеличение номинального объема вкладов россиян в банках составило 19-20%, в 2016 году этот показатель снизился сразу до 4,2%. В этом году падение продолжилось, и по итогам I полугодия рост составил лишь 2,9%.По мнению аналитиков ГК «Финам», сегодня ИИС вполне можно рассматривать как более доходную альтернативу банковскому вкладу, особенно если воспользоваться предложением инвестиционных компаний.Однако, как отмечают эксперты, вряд ли в ближайшее время нетрадиционным инвестиционным инструментам, таким как ИИС, удастся обогнать банковские вклады по популярности. Дело в том, что те же индивидуальные инвестиционные счета, в отличие от банковского депозита, не страхуются государством. Кроме того, операции на финансовом рынке сопряжены с рисками.