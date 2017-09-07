Новости дня

Официальный курс долл. США снизился на 19 коп., евро — на 17 коп.

7 сентябрь 2017 (15:20)

УрБК, Москва, 07.09.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 8 сентября. Курс долл. США снизился на 19,76 коп., до 57,14 руб. Курс евро — на 17,29 коп., до 68,24 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...