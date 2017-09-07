Кризис
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге
7 сентябрь 2017 (15:14)
Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.
«Ночью 7 сентября 2017 года группа молодых людей совершила разбойное нападение на два салона сотовой связи, расположенных в торговом центре по улице Амундсена в городе Екатеринбурге. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в совершении нападения принимали участие 13 человек, часть из которых являются несовершеннолетними. Злоумышленники напали на салоны сотовой связи ночью, когда торговые точки не работали, но в них находились охранники. В результате был причинен материальный ущерб двум салонам сотовой связи, похищено принадлежащее им имущество, а также применено физическое насилие к охранникам.
Сотрудникам Росгвардии, осуществлявшие патрулирование в районе совершения преступления, благодаря своевременно переданной пострадавшими охранниками информации, удалось задержать по «горячим следам» 7 молодых людей из числа нападавших. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия. Вместе с тем осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и скорейшее задержание их сообщников.
«Ночью 7 сентября 2017 года группа молодых людей совершила разбойное нападение на два салона сотовой связи, расположенных в торговом центре по улице Амундсена в городе Екатеринбурге. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в совершении нападения принимали участие 13 человек, часть из которых являются несовершеннолетними. Злоумышленники напали на салоны сотовой связи ночью, когда торговые точки не работали, но в них находились охранники. В результате был причинен материальный ущерб двум салонам сотовой связи, похищено принадлежащее им имущество, а также применено физическое насилие к охранникам.
Сотрудникам Росгвардии, осуществлявшие патрулирование в районе совершения преступления, благодаря своевременно переданной пострадавшими охранниками информации, удалось задержать по «горячим следам» 7 молодых людей из числа нападавших. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия. Вместе с тем осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и скорейшее задержание их сообщников.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге задержали шестерых участников налета на ТЦ «Кит»
- Возбуждено уголовное дело по факту нападения на отделение Сбербанка в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге задержали предполагаемых налетчиков на салоны сотовой связи
- По факту вооруженного нападения на салон сотовой связи «Связной» в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
Loading...