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Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге

Возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения на ТЦ «КИТ» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



«Ночью 7 сентября 2017 года группа молодых людей совершила разбойное нападение на два салона сотовой связи, расположенных в торговом центре по улице Амундсена в городе Екатеринбурге. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району г. Екатеринбурга СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», — говорится в сообщении.



По версии следствия, в совершении нападения принимали участие 13 человек, часть из которых являются несовершеннолетними. Злоумышленники напали на салоны сотовой связи ночью, когда торговые точки не работали, но в них находились охранники. В результате был причинен материальный ущерб двум салонам сотовой связи, похищено принадлежащее им имущество, а также применено физическое насилие к охранникам.



Сотрудникам Росгвардии, осуществлявшие патрулирование в районе совершения преступления, благодаря своевременно переданной пострадавшими охранниками информации, удалось задержать по «горячим следам» 7 молодых людей из числа нападавших. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия. Вместе с тем осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и скорейшее задержание их сообщников.

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