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В Екатеринбурге снесли незаконный павильон «Овощи и фрукты» на улице Белинского
7 сентябрь 2017 (15:05)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. В Екатеринбурге демонтировали несанкционированный павильон «Овощи и фрукты» на улице Белинского. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.
Решение снести незаконный кисок вынес Чкаловский районный суд по иску администрации города. Владелец несанкционированного объекта не возражал против его сноса, однако оплатить демонтаж не мог. В итоге киоск снесли за счет администрации города, гражданину придется возместить затраты.
Освобождение земельного участка проконтролировали судебные приставы.
Решение снести незаконный кисок вынес Чкаловский районный суд по иску администрации города. Владелец несанкционированного объекта не возражал против его сноса, однако оплатить демонтаж не мог. В итоге киоск снесли за счет администрации города, гражданину придется возместить затраты.
Освобождение земельного участка проконтролировали судебные приставы.
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