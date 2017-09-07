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В Челябинской области пресекли ввоз 5 тонн шпика из Казахстана без ветеринарных документов
7 сентябрь 2017 (14:45)
УрБК, Челябинск, 07.09.2017. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Челябинской области в пункте предварительного уведомления «Бугристое» возле Троицка запретили ввоз 5 т шпика из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в регионе.
«Груз шпика следовал в Челябинск. Предъявленные ветеринарно-сопроводительные документы не соответствовали данному виду груза. Вторая партия животноводческой продукции (80 кг молока, сметаны, творога, масла собственного производства) была также без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Она предназначалась для реализации на рынке города Троицка», — говорится в сообщении.
Грузы без документов были признаны потенциально опасными, их движение было запрещено.
«Груз шпика следовал в Челябинск. Предъявленные ветеринарно-сопроводительные документы не соответствовали данному виду груза. Вторая партия животноводческой продукции (80 кг молока, сметаны, творога, масла собственного производства) была также без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Она предназначалась для реализации на рынке города Троицка», — говорится в сообщении.
Грузы без документов были признаны потенциально опасными, их движение было запрещено.
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