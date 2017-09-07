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Жителю Новоуральска для выезда на работу за границу пришлось погасить долг в 300 тыс. рублей
7 сентябрь 2017 (14:22)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Жителю Новоуральска для того, чтобы уехать на заработки в Казахстан, пришлось погасить долг по алиментам более 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.
Сообщается, что должник с 2010 года после развода с женой обязан был по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина регулярно перечислял деньги ребенку, но с 2013 года перестал платить алименты. С 2012 года он официально нигде не работал.
Судебные приставы стали разыскивать должника. Параллельно были направлены запросы в регистрирующие органы с целью выяснения имущественного положения должника, на которое можно наложить взыскание, но у него такового не оказалось.
Найти должника долгое время не удавалось, он предпочитал не общаться с сотрудниками Службы судебных приставов. В начале 2017 года он вновь был объявлен в розыск с одновременным ограничением использования водительского удостоверения и временным ограничением в праве выезда за пределы РФ. В итоге, к моменту обнаружения, его задолженность составила порядка 311 тыс. руб.
Летом 2017 года мужчина направился в Казахстан на заработки водителем. При попытке выехать он не смог пересечь границу РФ. Вскоре должник пришел на прием к судебному приставу-исполнителю, погасил всю задолженность по алиментам в полном объеме.
Сообщается, что должник с 2010 года после развода с женой обязан был по решению суда выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Мужчина регулярно перечислял деньги ребенку, но с 2013 года перестал платить алименты. С 2012 года он официально нигде не работал.
Судебные приставы стали разыскивать должника. Параллельно были направлены запросы в регистрирующие органы с целью выяснения имущественного положения должника, на которое можно наложить взыскание, но у него такового не оказалось.
Найти должника долгое время не удавалось, он предпочитал не общаться с сотрудниками Службы судебных приставов. В начале 2017 года он вновь был объявлен в розыск с одновременным ограничением использования водительского удостоверения и временным ограничением в праве выезда за пределы РФ. В итоге, к моменту обнаружения, его задолженность составила порядка 311 тыс. руб.
Летом 2017 года мужчина направился в Казахстан на заработки водителем. При попытке выехать он не смог пересечь границу РФ. Вскоре должник пришел на прием к судебному приставу-исполнителю, погасил всю задолженность по алиментам в полном объеме.
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