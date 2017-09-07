В выходные «Гринвич Синема» предложит горожанам билеты на все сеансы по 99 рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. В день открытия, 8 сентября, новый кинотеатр «Гринвич Синема» предложит жителям Екатеринбурга билеты на все сеансы по цене 99 руб. Как сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73», акция продлится и в выходные — с 8 по 11 сентября.Таким образом в компании планируют как можно большее количество людей познакомить с новым кинотеатром в первые дни его работы.«Мы рассчитываем, что более чем демократичная цена не только привлечет в кинотеатр большое количество народа, но и позволит екатеринбуржцам посмотреть не один фильм, а сразу несколько. Кроме того, в новый кинотеатр смогут попасть те, кому не по карману обычные сеансы. Билеты можно забронировать через сайт, но лучше прийти и купить в кассе. Тем более, что неделя удачная, много хороших фильмов», — рассказали представители «Гринвич Синема».У горожан есть возможность посмотреть по уникально низкой цене киноновинки «Оно», «Гоголь. Начало» и «Удачу Логана». Маленьких посетителей ждут мультики «Дозор джунглей», «Эмоджи фильм» и «Реальная белка 2». Всего же в эти дни «Гринвич Синема» покажет более 20 различных фильмов.В кинотеатре отмечают, что акция для них будет неприбыльной, поскольку минимум 50% выручки с каждого билета забирает прокатчик, и в случае с акциями кинотеатр работает без прибыли, компенсируя недополученную прокатчиком прибыль из собственных средств.В дальнейшем билеты по 99 руб. будут доступны в «студенческие дни» — по вторникам и средам.