Новости дня
В выходные «Гринвич Синема» предложит горожанам билеты на все сеансы по 99 рублей
7 сентябрь 2017 (13:42)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. В день открытия, 8 сентября, новый кинотеатр «Гринвич Синема» предложит жителям Екатеринбурга билеты на все сеансы по цене 99 руб. Как сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73», акция продлится и в выходные — с 8 по 11 сентября.
Таким образом в компании планируют как можно большее количество людей познакомить с новым кинотеатром в первые дни его работы.
«Мы рассчитываем, что более чем демократичная цена не только привлечет в кинотеатр большое количество народа, но и позволит екатеринбуржцам посмотреть не один фильм, а сразу несколько. Кроме того, в новый кинотеатр смогут попасть те, кому не по карману обычные сеансы. Билеты можно забронировать через сайт, но лучше прийти и купить в кассе. Тем более, что неделя удачная, много хороших фильмов», — рассказали представители «Гринвич Синема».
У горожан есть возможность посмотреть по уникально низкой цене киноновинки «Оно», «Гоголь. Начало» и «Удачу Логана». Маленьких посетителей ждут мультики «Дозор джунглей», «Эмоджи фильм» и «Реальная белка 2». Всего же в эти дни «Гринвич Синема» покажет более 20 различных фильмов.
В кинотеатре отмечают, что акция для них будет неприбыльной, поскольку минимум 50% выручки с каждого билета забирает прокатчик, и в случае с акциями кинотеатр работает без прибыли, компенсируя недополученную прокатчиком прибыль из собственных средств.
В дальнейшем билеты по 99 руб. будут доступны в «студенческие дни» — по вторникам и средам.
Таким образом в компании планируют как можно большее количество людей познакомить с новым кинотеатром в первые дни его работы.
«Мы рассчитываем, что более чем демократичная цена не только привлечет в кинотеатр большое количество народа, но и позволит екатеринбуржцам посмотреть не один фильм, а сразу несколько. Кроме того, в новый кинотеатр смогут попасть те, кому не по карману обычные сеансы. Билеты можно забронировать через сайт, но лучше прийти и купить в кассе. Тем более, что неделя удачная, много хороших фильмов», — рассказали представители «Гринвич Синема».
У горожан есть возможность посмотреть по уникально низкой цене киноновинки «Оно», «Гоголь. Начало» и «Удачу Логана». Маленьких посетителей ждут мультики «Дозор джунглей», «Эмоджи фильм» и «Реальная белка 2». Всего же в эти дни «Гринвич Синема» покажет более 20 различных фильмов.
В кинотеатре отмечают, что акция для них будет неприбыльной, поскольку минимум 50% выручки с каждого билета забирает прокатчик, и в случае с акциями кинотеатр работает без прибыли, компенсируя недополученную прокатчиком прибыль из собственных средств.
В дальнейшем билеты по 99 руб. будут доступны в «студенческие дни» — по вторникам и средам.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге кинотеатр «Пассаж Синема» даст доступ детям на фильмы с ограничением 12+ и 16+
- «Прометей» в «СИНЕМА ПАРК»: раньше, чем у конкурентов
- Число магазинов — участников проекта «ГРИНКАРТА» увеличилось до 80
- В кинотеатре «Синема Парк» в Екатеринбурге пройдет вечеринка, посвященная премьере фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» в 3D
- Директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев: От продажи ОАО «ВУЗ-банк» кинотеатра «Титаник Синема» мы ожидаем изменений к лучшему
Loading...