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В Нижнем Тагиле магазин «Магнит» оштрафован за продажу сигарет около школы

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. В Нижнем Тагиле магазин «Магнит» (АО «Тандер») оштрафован на 40 тыс. руб. за продажу табачных изделий около детской музыкальной школы. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В результате проверки выяснилось, что в магазине «Магнит» реализовывалась табачная продукция, при этом на расстоянии менее 100 м. находится образовательное учреждение — МБОУ ДОД Детская музыкальная школа № 2.



Тем самым, был нарушен закон от «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», согласно которому запрещается реализация табачной продукции на расстоянии менее чем 100 м. по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.



По выявленным нарушениям юридическое лицо АО «Тандер» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб., с учетом повторности совершения правонарушения в течение календарного года.



Не согласившись с вынесенным решением, компания «Тандер» направила в суд заявление о признании постановления незаконным и его отмене. Решением Арбитражного суда Краснодарского края заявителю в удовлетворении заявленных требований отказано.

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