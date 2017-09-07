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В I полугодии в свердловских организациях в сфере медицины и фармацевтики выявлено более 300 нарушений
7 сентябрь 2017 (13:01)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. В I полугодии 2017 года Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области в ходе 137 проверок выявил 307 нарушений в деятельности организаций, работающих в сфере медицины и фармацевтики. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила руководитель ведомства Оксана Федосеева.
По ее словам, тенденции к снижению количества типичных нарушений в регионе аналитики надзорного органа не наблюдают. Так, в I полугодии 2016 года их число достигало 359, однако и проверок было больше — 196.
«В среднем на одну организацию приходится до 8 нарушений. Наиболее типичные связаны с недостатком оснащения медучреждений, проблемами подготовки медицинских кадров, недостаточным вниманием руководителей при приеме на работу сотрудников с иностранными дипломами. Также мы выявляем несоответствия лицензионным требованиям», — пояснила О. Федосеева.
По ее словам, тенденции к снижению количества типичных нарушений в регионе аналитики надзорного органа не наблюдают. Так, в I полугодии 2016 года их число достигало 359, однако и проверок было больше — 196.
«В среднем на одну организацию приходится до 8 нарушений. Наиболее типичные связаны с недостатком оснащения медучреждений, проблемами подготовки медицинских кадров, недостаточным вниманием руководителей при приеме на работу сотрудников с иностранными дипломами. Также мы выявляем несоответствия лицензионным требованиям», — пояснила О. Федосеева.
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