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С начала года в Екатеринбурге зафиксировали 4,2 тысячи нарушений водителями большегрузов

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. С начала 2017 года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в Екатеринбурге 4 тыс. 199 нарушений ПДД водителями большегрузных транспортных средств. Об этом УрБК сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.



В том числе 1 тыс. 289 водителей грузового транспорта привлечены к ответственности за нарушение требований дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Сумма штрафа за это нарушение составляет 500 руб. Общая сумма штрафов таким образом составила 644,5 тыс. руб.



В ведомстве отмечают, что указанные дорожные знаки запрещают только транзитный проезд грузового транспорта. При этом они не ограничивают движение почтового транспорта, грузовых автомобилей для перевозки людей и большегрузов, которые обслуживают предприятия в обозначенной зоне.

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