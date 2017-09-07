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С начала года в Екатеринбурге зафиксировали 4,2 тысячи нарушений водителями большегрузов
7 сентябрь 2017 (12:38)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. С начала 2017 года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали в Екатеринбурге 4 тыс. 199 нарушений ПДД водителями большегрузных транспортных средств. Об этом УрБК сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области.
В том числе 1 тыс. 289 водителей грузового транспорта привлечены к ответственности за нарушение требований дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Сумма штрафа за это нарушение составляет 500 руб. Общая сумма штрафов таким образом составила 644,5 тыс. руб.
В ведомстве отмечают, что указанные дорожные знаки запрещают только транзитный проезд грузового транспорта. При этом они не ограничивают движение почтового транспорта, грузовых автомобилей для перевозки людей и большегрузов, которые обслуживают предприятия в обозначенной зоне.
В том числе 1 тыс. 289 водителей грузового транспорта привлечены к ответственности за нарушение требований дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено». Сумма штрафа за это нарушение составляет 500 руб. Общая сумма штрафов таким образом составила 644,5 тыс. руб.
В ведомстве отмечают, что указанные дорожные знаки запрещают только транзитный проезд грузового транспорта. При этом они не ограничивают движение почтового транспорта, грузовых автомобилей для перевозки людей и большегрузов, которые обслуживают предприятия в обозначенной зоне.
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