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В Екатеринбурге задержали шестерых участников налета на ТЦ «Кит»

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. В Екатеринбурге задержаны 6 из 13 участников разбойного нападения на салоны сотовой связи «Связной» и «Билайн» в торговом центре «КИТ» 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.



«Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о срабатывании тревожной сигнализации в торговом центре «КИТ», — говорится в сообщении.



Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали гражданина, который входил в состав группы молодых людей из 13 человек, которые, вооружившись палками, ворвались в здание торгового центра, разбили витрины в бутиках «Связной» и «Билайн», избили охранников и похитили сотовые телефоны.



По горячим следам группе задержания Росгвардии удалось задержать еще шестерых участников данного инцидента.



На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа МВД России. Задержанные были доставлены в дежурную часть отдела полиции № 4 Екатеринбурга для дальнейшего разбирательства.

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