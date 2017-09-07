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В Реже осужден интернет-мошенник за махинации на рынке аренды жилья

УрБК, Екатеринбург, 07.09.2017. Житель Режа Михаил Костылев осужден за совершение 40 эпизодов мошенничества на рынке аренды жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Судом установлено, что в период с апреля по сентябрь 2016 года обвиняемый на информационном интернет-сайте размещал заведомо ложные сведения о предоставлении в аренду жилой недвижимости в различных субъектах Российской Федерации, в том числе в республиках Хакасии и Коми, Архангельской области, ХМАО-Югре.



М. Костылев предлагал гражданам для бронирования объектов жилой недвижимости внести предоплату на его банковскую карту в размере от 3 до 11 тыс. руб. В результате 40 потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму боле 165 тыс. руб.



Суд признал М. Костылева виновным по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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